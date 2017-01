At Ashland, Jackson Mathers tossed in 16 points as the Warriors of Dyer Brook rolled.

Nolan Altvater added 13 points for Southern Aroostook.

Dylan Haley had 11 points for Ashland.

SAHS: L. Morales 2-0-4, T. Batchelder 1-3-5, Rockliff 2-0-4, Mathers 6-2-16, Lillis 2-0-5, Hardy, Altvater 6-1-13, Siltz 5-0-13

Skinner, Brooks 1-0-2, Burpee 3-2-9, X. Morales 3-2-8

Ashland: Doughty, Haley 4-3-11, Cook, Craig, Clark 4-0-9, R. Deabay, Beaulier 3-0-6, Wortman 1-0-2, M. Deabay 2-0-5, Albert, Perreault 1-0-3, Bellanceau 2-1-5

SAHS 25 52 69 79

Ashland 5 11 27 41

3-pt. goals: Mathers 2, Lillis, Siltz 3, Burpee; Clark, M. Deabay, Perreault