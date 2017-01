At Newport, Zach Hartsgrove tossed in 22 points as Nokomis defeated Skowhegan.

Josh Smestad tallied 17 points for the Warriors.

Brendan Curran paced Skowhegan with 17 points.

Skowhegan: Barnes 4-0-8, Christopher 3-0-6, Pierce 2-0-5, Pointer 0-1-1, Mora 1-0-2, Curran 7-2-17, McSweeny 4-1-9

Nokomis: Smestad 4-7-17, Baird 1-0-3, Perry 1-0-3, Hartsgrove 8-4-22, Erskine 3-2-8, Allen 4-1-9, Cloutier, Lyford

Skowhegan 10 22 33 48

Nokomis 16 30 41 62

3-Pt. Goals: Pierce, Curran; Smestad 2, Baird, Perry, Hartsgrove 2