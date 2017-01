At Jonesport, Josef Guptill tallied 16 points to lead Jonesport-Beals past Shead of Eastport.

Ryan Alley added 12 points for the Royals.

Greg Jarrett netted 14 points and Ethan Lank 10 for Shead.

Shead: E. Lank 1-8-10, D. Lank 0-1-1, Johndro 0-1-1, Harris 0-2-2, A. Lank 1-0-2, Altavater 1-0-3, Fenderson 1-0-3, Jarrett 5-4-14, Trott 1-2-4, Theriault 0-1-1

Jonesport-Beals: Carver 1-1-3, Guptill 8-0-16, Robinson 6-2-14, Crowley 4-0-8, Cirone 1-0-3, Kelley 0-1-1, Grant 2-2-6, Faulkingham 1-0-2, Alley 3-6-12, Reynolds 2-3-7

Shead: 13 24 32 41

Jonesport-Beals: 12 27 53 72

3-pt. goals: Cirone, Altavater, Fenderson