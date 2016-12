At Millinocket, Emma Alley hit seven 3-pointers en route to 28 points as Stearns defeated neighboring Schenck of East Millinocket.

Katherine Alley tallied 12 points for the Minutemen.

Anna Sewell paced Schenck with seven points.

Schenck 9 13 23 25

Stearns 14 28 49 68

Schenck: Osborne 3-0-6, Doane 2-0-4, Falone 2-0-5, Gallant 1-1-3, Sewell 3-1-7

Stearns: Farquhar 1-2-4, Doane 2-0-4, Stanley 3-0-6, K. Alley 5-1-12, E. Alley 9-3-28, Russell 2-0-4, Lane 1-0-2, Carter 1-0-2, Ingersoll 3-0-6

3-point goals: Falone; E. Alley 7, K. Alley.