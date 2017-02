At Dexter, Kayli Cunningham and Megan Peach each tallied 14 points to lead the fifth-ranked Tigers to the win.

Abby Webber added 11 points for Dexter.

Anna Sewell No. 12 Schenck of East Millinocket with 9 points.

Schenck: Sewall 4-0-9, Noddin 3-1-7, Gallant 2-1-5, Falone 1-1-3, Osborne 2-0-4, Russell, Cote, Perreault, York

Dexter: Cunningham 7-0-14, Peach 5-2-12, A. Webber 4-0-11, Deering 2-0-4, K. Webber 1-0-2, Batron 1-0-2, Reynolds, Pratt, Herrick, Cummings, Lewis, Paige