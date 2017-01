At Calais, Justin Thompson had a game-high 26 points as Schenck of East Millinocket rolled.

Chris King tallied 25 points for the Wolverines.

Blake Collins scored 15 points, Addison Coty 12 and Justice Bassett and Branden Gillespie 10 apiece for Calais.

Schenck 23-36-53-70

Calais 10-22-43-58

Schenck: Dionne 3-0-7, Hannah 0-2-2, King 10-3-25, J. Thompson 9-6-26, Green 1-2-4, T. Thompson 3-2-8, Danforth

Calais: Bassett 4-0-10, Gillespie 3-4-10, Coty 6-0-12, Collins 6-0-15, Smith 2-0-5, Socobasin 2-0-6, Critchley

3-point goals: Dionne, King 2, Thompson 2; Bassett 2, Collins 3, Socobasin 2, Smith