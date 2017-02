At Calais, Lauren Cook recorded 19 points and Sydney Farrar 18 more to pace Calais.

Faith Tirrell added 12 points and Olivia Huckins 11 for the Blue Devils.

Anna Swell netted 15 points and Baileigh Osborne 14 for Schenck of East Millinocket.

Schenck: Swell 4-4-15, Osborne 4-6-14, Gallant 5-0-11, Russell 1-0-3, Falone 1-0-3, Noddie 1-1-3, York

Calais: Cook 7-2-19, Farrar 5-8-18, Tirrell 4-2-12, Huckins 5-1-11, Maxwell 3-0-6, Cavanaugh 0-1-1, Bacon, Erskine

Schenck 10 23 35 49

Calais 20 33 50 67