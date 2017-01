At Bar Harbor, Emily Wheaton connected for 23 points as Presque Isle rolled past MDI.

Emily Lagerstrom added 14 points for the Wildcats.

Maya Watras netted 13 points and Georgia Candage 11 for MDI.

Presque Isle: Koch, Michaud 2-1-5, Wheaton 6-8-23, Skidgel 0-1-1, Moreau, Boone 1-0-3, Rodriguez, Haley 1-0-3, Lagerstrom 4-4-14, Kingsbury, Vogel 2-5-9, Thompson

MDI: M.Watras 6-1-13, J.Watras, A. Miller 2-0-5, Banks, Clarito 3-0-6, Good 1-4-6, Link, Candage 4-3-11, E.Watras, Swanson, Hamor 1-0-3, Chamberlain

3-pt goals: Wheaton (3), Boone, Haley, Lagerstrom (3), Miller, Hamor

PI 8 17 39 58

MDI 8 17 25 44