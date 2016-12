At Guilford, Bailey Lemieux’s bucket in the final 30 seconds propelled the Pirates to the win.

Sara Almirante netted 14 points and Erin Speed 13 for PCHS.

Camryn Rolfe led Penquis of Milo with 13.

Penquis 7 15 26 38

PCHS 12 18 29 39

Penquis: Gray 1-1-3, Rolfe 4-5-13, Bolstridge 2-1-3, Durant 3-2-8, Valvo 2-0-4, Robshaw 2-1-5, Goddard, Fowles 1-0-2

PCHS: Speed 5-4-13, Harris, 0-0-1, Hunt 4-1-9, Lemieux 1-0-2, Almirante 6-1-14, Riitano

3-point goals: Speed