At Lee, Travon Rhodes scored 15 points as Lee Academy defeated Penquis of Milo.

Tony Chu and Alexi Platonov added 11 points apiece for the 9-1 Pandas.

Charles Artus paced 4-5 Penquis with 17 points.

Penquis 8 16 30 47

Lee Acad 17 31 52 68

Penquis: Valvo 3-0-7, Zambrano, Baker, Artus 7-1-17, Preble 2-1-5, Beckett 0-3-3, Martin 1-2-4, Tucker, Bailey 1-0-2, 4-0-8

Lee Acad: Tailaiti, Francis 2-0-4, Yeh , Huang 3-1-7, Gilman 3-1-7, Hsu 3-0-7, Chu 5-1-11, Baumgaertner 3-0-6, Platonov 5-0-11, Rhodes 7 -0-15 , McLeod

3-point goals: Valvo 2, Artus 2; Hsu , Platonov, Rhodes

JV: Lee 51-46