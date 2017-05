Singles: Anna Sewall (S) def Makenzie Plourde 8-3; Judy King (PVHS) def Hannah Johnston 8-5; Christine Brown (PVHS) def Molly Elwell 8-0; doubles: Ashlyn Smith and Gabby Carr (PVHS) def Hailey Johnston and Ally Noddin 8-1; Laney Harding and Brie Carr (PVHS) def Baliegh Osborne and Regan Halllett 8-2