At Presque Isle, Griffin Guerrette tallied 24 points and Brad Kinney 18 to lead Presque Isle past Old Town.

Erick Tompkins hit five 3-pointers for 15 points for the Wildcats.

Logan Doucette paced Old Town with 10 points.

Old Town: Knapp 1-1-9, Berube 1-0-8, Cyr 1-1-3, Archer, Spell, Hoogterp 4-1-9, Doucette 3-4-10, Albert, Martinez 1-0-5, Hayes 0-1-1, Stoddard, Louis, Mitchell

Presque Isle: Bonville, Beaulieu, Guerrette 7-7-24, Rice 2-0-4, Ouellette 2-0-4, J. Kinney, Tompkins 5-0-15, Hudson 1-2-7, B. Kinney 8-2-18, Dumais 1-0-2, Stewart 4-3-11, Cash, Cyr

Old Town: 12 22 33 45

Presque Isle: 19 43 58 85

3-pt. goals: Knapp 2 Berube 2 Martinez; Guerrette 3 Tompkins 5 Hudson