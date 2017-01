At Bangor, Niko Knapp tallied 20 points to lead Old Town past John Bapst.

Ryan Hoogterp scored 19 points for the Coyotes.

Noah Tomah scored 16 points and Alex Mooney 11 for John Bapst.

Old Town (3-7): Knapp 6-7-20, Berube 1-0-3, Cyr, Spell, 0-1-1, Hoogterp 6-4-19, Doucette, Hayes 3-0-6, Stoddard

John Bapst (3-8): Galinski, Hanscom 3-0-6, Higgins 0-5-5, Lakeman 1-0-2, Butler, Wardwell, Tomah 5-6-16

3-point goals: Knapp, Berube, Hoogterp 3