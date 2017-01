At Dover-Foxcroft, Wyatt Smith hit four 3-pointers en route to 17 points as Foxcroft triumphed.

Drew Dankert added 12 points for the Ponies.

Niki Knapp scored 11 points and Logan Doucette 10 for Old Town.

Old Town: Knapp 3-2-11, Berube 1-0-3, Cyr 1-0-3, Spell 2-2-7, Doucette 4-1-10, Albert, Tourreguitart 1-0-2, Hayes, Stoddard, St. Louis, Mitchell

Foxcroft: Clawson, J. Richard 1-1-4, Smith 6-1-17, Reed, Dyer 0-1-1, Dankert 4-2-12, R. Richard 1-0-3, Santagata 2-4-8

3-point goals: Knapp 3, Berube, Cyr, Spell, Doucette; J. Richard, Smith 4, Dankert 2, R. Richard,

Old Town 16 19 31 36

Foxcroft 13 20 29 45