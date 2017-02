At Ellsworth, the Eagles were led by the guard play of Bryce Harmon who scored 23 points.

Zach Harris chipped in with 16 points for the Eagles.

Kyle Berube scored nine points to lead Old Town and Ryan Hoogterp added seven.

Old Town: N. Knapp 2-1-6, K. Berube 3-0-9, J. Cyr 2-0-4, C. Archer 0-0-0, T. Spell 1-1-3, R. Hoogterp 2-2-7, N. Swift 0-0-0, L. Doucette 2-0-5, C. Albert 0-0-0, N. Tourreguitart 0-0-0, E. Hayes 2-1-5, E. Stoddard 0-0-0, J. St. Louis 0-0-0, D. Mitchell 0-0-0

Ellsworth: D. Grindle 0-0-0, B. Smith 1-0-3, D. Taplin 0-0-0, Z. Harris 5-2-16, T. Mahon 0-0-0, S. Giffin 1-0-2, B. Harmon 11-0-23, T. Folmer 0-0-0, J. Hamilton 3-2-8, C. Crawford 0-0-0, J. Curtis 2-1-6, D. Carter 1-2-4, A. McCullough 1-2-4

3-pt. goals: N. Knapp, K. Berube-3, J. Cyr, R. Hoogterp, L. Doucette, B. Smith, Z. Harris-4, B. Harmon, J. Curtis

JV: Ellsworth 49-40