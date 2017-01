At Machias, Jacob Godfrey registered 19 points and 13 rebounds as the Bulldogs defeated Narraguagus of Harrington.

James Mersereau tallied 11 points and John Massaad 11 assists and seven points for Machias.

Brettin Dinsmore paced Narraguagus with 13 points.

Narraguagus: Dinsmore 6-1-13, Couture 2-2-6, Ramsdell 1-3-5, Smith 1-0-3, Grant 1-0-2, Rumery 1-0-2

Machias: Godfrey 8-3-19, Mersereau 5-1-11, Massaad 3-0-7, Marotta 2-0-6, Anthony 2-0-4, Grant 1-0-3, Hanscom 1-0-3, Wentzell 1-0-3, Eaton 1-0-3, Dray 1-0-2

Narraguagus 6 15 26 31

Machias 22 34 50 61

3-pt. goals: Marotta 2, Smith, Grant, Eaton, A. Wentzell, Hanscom, Massaad

JV: Machias 47-40