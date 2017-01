At Calais, Lauren Cook netted 20 points as the Blue Devils defeated Narraguagus of Harrington.

Faith Tirrell and Sydney Farrar tallied 12 points apiece and Olivia Huckins 11 for Calais.

Kylee Joyce paced Narraguagus with 17 points.

Narraguagus: Joyce 6-5-17, Leighton 1-5-7, Kennedy 2-2-6, Toppin, 2-0-6, Alley 2-1-5, Perry 2-0-4, Reynolds

Calais: Cook 6-6-20, Tirrell 3-6-12, Farrar 4-4-12, Huckins 4-2-11, Erskine 1-2-4, Bacon 1-0-3, Maxwell