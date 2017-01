At Presque Isle, Griffin Guerrette and Erick Tompkins scored 13 points apiece as Presque Isle defeated MDI.

Grant Stewart added 12 points and Bradley Kinney 11 for the Wildcats.

Riley Swanson paced MDI with 14 points.

MDI: Phelps 1-0-2, Reeves 3-3-9, Rich 1-0-2, Lee, Snurkowski, Kropff 1-3-5, Swanson 4-0-14, Parlatore 1-2-4, Shea 2-2-6, Collin 4-1-11

PI: Guerrette 4-4-13, J. Kinney 1-1-3, Tompkins 4-1-13, Hudson 1-2-4, B. Kinney 5-1-11, Dumais 1-0-2, Stewart 5-2-12, Cash 1-0-2

MDI: 11 24 33 53

PI: 18 33 45 60

3-pt. goals: Swanson 3, Collin 2, Reeves, Guerrette, Tompkins 4,