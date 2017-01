At Caribou, Julia Watras netted 11 points as MDI downed Caribou.

Hannah Chamberlain contributed nine points for the Trojans.

Maddie Doucette paced Caribou with 13 points.

MDI: M. Watras 2-2-6, J. Watras 2-7-11, Miller 2-0-5, Banks 0-2-2, Clarito 2-0-5, Good 3-2-8, Candage 1-4-6, E. Watras 0-1-1, Hamor 1-1-3, Chamberlain 3-0-9

Caribou: Doucette 3-5-13, Rodrigues 2-0-4, Marquis 2-8-12, Espling 4-3-11, Soucy 1-1-4

MDI: 20 31 44 56

Caribou: 7 23 35 44

3-pt. goals: Miller, Clarito, Chamberlain 3; Doucette 2, Soucy 1