At Rockland, Mike Norton tallied 16 points to pace Oceanside’s win.

Sam Atwood added 10 points for the Mariners.

Ryan Melko had 23 points for Mount Ararat of Topsham and Jared Balser 14.

Mount Ararat: Roberts 0-1-1, Spelk 1-0-2, Manuel 1-0-2, Melko 8-5-23, Gerencer 0-2-2, Balser 6-2-14

Oceanside: Reed 1-1-4, Raye 2-2-8, Lombardo 2-0-6, Atwood 3-1-10, Norton 4-8-16, Berger 3-0-6, Wirkala 1-6-9

Mt Ararat 4 18 25 44

Oceanside 15 31 43 59

3-point goals: Melko 2; Reed, Raye 2, Lombardo 2, Atwood 3, Wirkala