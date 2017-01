At Newcastle, Cameron Allaire netted 20 points to lead Medomak of Waldoboro to the win.

Kyle Donlin added 16 points for the Panthers.

Cody Tozier scored 23 points for Lincoln Academy.

Medomak Valley: Gee 4-0-8, Donlin 7-1-16, Stewart 3-0-7, G. Allaire, Martin 1-0-2, McMurran 3-0-6, Luce, Libby, C. Allaire 9-2-20.

Lincoln Academy: Leeman 2-3-9, McLain 0-1-1, Pinkham 0-2-2, Simmons 2-0-6, Masters 0-1-1, Cushing 2-2-6, Hatch, Tozier 5-10-23.

Medomak 13 24 41 59

Lincoln Academy 17 31 39 48