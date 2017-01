At Rockland, Cameron Allaire netted 24 points as Medomak of Waldoboro edged Oceanside.

Brent Stewart contributed 12 points for the Panthers.

Mike Norton, Jr. paced Oceanside with 19 points.

Medomak: Gee 2-0-5, Donlin 2-0-5, Stewart 4-0-12, McMurrin 2-3-9, Allaire 11-2-24

Oceanside: Reed 0-2-2, Raye 5-0-13, Atwood 2-0-6, Norton Jr 7-4-19, Berger 1-0-2, Wirkala 4-1-9

Medomak 19 31 46 55

Oceanside 8 24 39 51

3-point goals: Gee, Donlin, Stewart 4, McMurrin 2; Raye 3, Atwood 2, Norton