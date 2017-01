At Corinth, Andrew Speed scored a game-high 17 points to lead the Red Devils over the Lynx. Dylan Gray added 12 points for Central.

Jordan Hanscom scored 10 points to lead Mattanawcook Academy of Lincoln.

Mattanawcook: L. Thompson 2-0-6, A. Brown, C. Arnold, C. Thompson 2-0-4, B. Markie 2-0-6, J. Ferrington, K. Milner, C. Ward 2-0-4, J. Hanscom 5-0-10, J. Weatherbee, D. Susen

Central: G. Caron, A. Speed 5-6-17, C. Shaw 0-2-2, M. Ward 3-0-8, D. Ham 1-0-2, M. Kelley, C. Waters, J. Doucette, D. Gray 5-0-12, E. Mailman 3-2-8, J. Byrom, C. Boyles

Mattanawcook 2 13 20 32

Central 13 20 33 49

JV: Central 37, Mattanawcook 33