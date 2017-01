At Van Buren, Eric Perrault led the way with 15 points to lift the Crusaders to victory.

Matthew Cyr and Tristain Cyr sparked Madawaska with 10 points each.

Van Buren: Perrault 7-1-15, Sytulek 1-4-6, T. Soucy 2-2-6, Perrault 1-4-6, B. Soucy 0-1-1

Madawaska: Matthew Cyr 4-0-10, Tristain Cyr 4-0-10, M Geandreau 0-1-1, L Lavoie 2-0-4, Z Epstein 1-0-2

Madawaska 2 8 10 27

Van Buren 12 16 20 34

3-pt. goals: M. Cyr, T. Cyr 2