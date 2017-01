At Fort Kent, Caleb Delisle tallied 14 points and Jacob Daigle 11 to lead Fort Kent past Madawaska.

Jace Rocheleau and Jayson Schlott added 10 points apiece for the Warriors.

Matthew Cyr paced Madawaska with nine points.

Madawaska: Cyr 4-0-9, Bourgoin 3-0-6, Lavoie 2-0-4, B. Hebert 2-0-4, T. Cyr 1-1-3, Toussaint, Kuptchik, E. Hebert, Desjardins

Fort Kent: Delisle 6-0-14, Daigle 5-1-11, Rocheleau 5-0-10, Schlott 4-0-10, Soucy 4-0-8, Hills 3-1-7, Paradis 3-0-7 , Jandreau 1-0-3, Chasse 1-0-2, Charette 1-0-2, Roy, Pettingill, Ouellette

Madawaska: 4-6-8-26

Fort Kent: 20-36-58-74

3-point goals: M. Cyr; Delisle 2, Schlott 2, Paradis, Jandreau