At Fort Kent, Cassidy Lovely tallied 18 points as Fort Kent rolled.

Morgan Roy contributed eight points for the Warriors.

Taylor Labreck paced Limestone with 15 points.

Limestone: Labreck 6-3-15, Bragg 1-0-2, LaMountain 1-0-2, Luce 1-0-2, Tucker, Son, Dann, Dillenbeck, Roy

Fort Kent: Lovley 8-0-18, Roy 4-0-8, Desjardins 2-2-6, Hafford 3-0-6, Thibeault 2-0-4, Saucier 2-0-4, M. Pelletier 1-1-3, Haggenmiller 1-0-2, LaPointe 1-0-2, S. Pelletier 1-0-2, O’Leary 0-1-1, Tanguay, Beaulieu, S. Roy, Fournier

Limestone 3 5 9 21

Fort Kent 17 34 50 56

3-point goals: Lovley 2