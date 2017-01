At Ashland, Mason Patten’s 15-point effort lifted Limestone past Ashland.

Baily Clark and Kyle Beaulier paced Ashland with eight points apiece.

Limestone: Martin 0-5-5, Spraque 3-1-8, Hale, Hatfield 2-0-4, Albert, Nearon 3-2-8, Patten 6-3-15

Ashland: Haley, Craig 1-0-2, Clark 4-0-8, Beauiler 1-6-8, Wortman, Deabay, Albert, Bellanceau 5-0-10

Limestone 11 17 33 40

Ashland 11 19 24 28

3-pt goals: Spraque