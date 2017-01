At Ashland, Hannah Stratton’s 16-point effort propelled Ashland past Limestone.

Olivia Tardie added nine points for the Hornets.

Taylor LaBreck paced Limestone with nine points.

Limestone: Tucker, Bragg 1-0-2, Son, K. Dillenbeck 2-0-4, LaBreck 3-3-9, R. Dillenbeck, Roy

Ashland: Carter 2-0-5, Stratton 7-2-16, Poulin 3-1-7, Driscoll 1-0-2, Tardie 4-1-9, Cote 0-1-1, Stolze 3-0-6, Michalka 1-0-2

Limestone 4 8 13 15

Ashland 9 22 28 48

3-pt goals: Carter