At Hermon, Isaac Varney tallied 11 points as Hermon defeated John Bapst of Bangor.

Keenan Marseille added 10 points for the Hawks.

Noah Tomah (17 points) and Alex Mooney (11 points) paced the Crusaders.

John Bapst: Galinski, Hanscom 2-4, Higgins, Lakeman 1-2, Mooney 5-1-11, Butler, Wardwell 1-3, Tomah 6-5-17

Hermon: Johnson, T. Hawes 1-3, C.Hawes 2-1-6, Marseille 4-2-10, Varney 5-1-11, Bishop 4-1-9, Trask 2, Bergeron

John Bapst 6 17 27 37

Hermon 9 15 26 41