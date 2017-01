At Jonesrpot, Jadah Alley’s game-high 22 points pushed Jonesport-Beals to a victory.

Alexsis Sprowl chipped in with 10 points for the Royalettes.

Islesboro was led by Sanni Cohn with 11 points.

Islesboro: S. Lau 1-0-2, Cohn 3-5-11, Sienkiewicz 1-4-7, E. Lau 2-5-9

Jonesport-Beals: Ja. Alley 10-2-22, Ireland 2-1-5, Robinson 3-0-6, Sprowl 5-0-10, Smith 3-0-6, Childers 1-0-2

Islesboro: 4 10 14 29

Jonesport-Beals: 6 25 47 51

3-pt. goals: Sienkiewicz