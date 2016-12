At Lincoln, Kolleen Bouchard scored her 1,000th career point in netting 25 points in Houlton’s victory.

Rylee Warman contributed 22 points for 4-0 Houlton.

Natalie Tilton paced the 1-3 Lynx with 10 points and eight rebounds.

Houlton: Bouchard 10-5-25, Warman 8-3-22, Flewelling 3-0-9, Graham 2-0-4, Ewing 1-0-2, Peterson 1-0-2, Brewer 1-0-2, Soloman, Brown, Worthley, Fitzgerald, Watson, Mooers

Mattanawcook: Tilton 5-0-10, K. Tolman 3-1-9, Voisine 2-2-7, Gordon 2-0-4, E. Tolman 1-0-2, McLein, Libby, Tash, McLaughlin, Hamm, Slomenski

Houlton 21 47 57 66

Mattanawcook 15 19 27 32

3-pt goals: Flewelling 3, Warman 3, Tolman; 2, Voisine

JV: Houlton 53-23