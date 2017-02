At Calais, Aspen Flewelling netted 23 points and Kolleen Bouchard 22 as Houlton defeated Calais.

Lauren Cook paced Calais with 15 points while Olivia Huckins tallied 14.

Houlton: Flewelling 7-4-23, Bouchard 9-1-22, Watson 4-0-8, Brewer 2-0-4, Warman 1-1-3, Peterson 0-2-2, Fitzpatrick 1-0-2, Brown

Calais: Cook 7-2-15, Huckins 6-0-14, Tirrell 2-0-4, Farrar 1-0-2, Maxwell 1-0-3, Cavanaugh, Bacon, Doten, Delaney

Houlton 13 39 54 64

Calais 7 18 24 40