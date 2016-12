At Danforth, Jordyn Cowger’s basket late in regulation put the Vikings up for good as they held on to win.

Sarah Stoddard pace East Grand with 13 points.

Taylor Derosier’s 16 points paced Hodgdon.

Hodgdon: Derosier 8-0-16, M. Russell 1-0-2, S. Howell 3-0-6, J. Goff 2-0-4, K. Lambert 3-0-6, J. Drew , H. Heath

East Grand: Stoddard 6-1-13, H. Shay 3-0-6, N. Simon 2-0-4, M. Gillman 4-0-8, J. Cowger 2-1-5

Hodgdon 2 4 20 34

East Grand 4 14 24 36