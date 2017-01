At Eastport, Madison Greenlaw tallied 15 points to pace Shead past Highview Christian of Charleston.

Cassidy Lessner led Highview with 14 points.

Highview: Upham 1-0-2; McDonald 0-4-4; Trafton 0-1-1; Scott 0-1-1; Lessner 4-6-14; Philbrick 2-0-4

Shead: Preston 3-0-6; Scott 3-0-6; Bradbury 1-0-2; Cheney 2-0-4; Lawrence 2-0-4; Greenlaw 7-1-15; Mitchell 1-0-2; Wilder 2-0-4

Highview 2 10 18 24

Shead 21 31 39 43