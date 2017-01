At Jonesport, Alexsis Sprowl netted a game-high 14 points to lead Jonesport-Beals to the victory.

Cassidy Burns had 10 points for Highview Christian of Charleston.

Highview: Upham 3-0-7, McDonald 2-1-5, Trafton 2-0-6, Lassner 2-3-7, Burns 4-1-10.

Jonesport-Beals: Ja. Alley 4-1-9, Ireland 3-0-6, Robinson 1-0-2, Sprowl 7-0-14, Smith 2-0-5, L. Alley 2-0-4, Childers 0-2-2.

Highview Christian: 7 14 26 35

Jonesport-Beals: 9 17 27 42

3-pt. goals: Upham, Trafton 2, Burns, Smith