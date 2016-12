At Presque Isle, Isaac Varney scored 17 points and Keenan Marseille 16 to pace Hermon over Presque Isle.

Jordan Bishop added 12 points for the Hawks.

Griffin Guerrette had 15 points for Presque Isle. Jacob Kinney added 10.

Hermon: T Hawes 1-1-3, C Hawes 0-2-8, Marseille 5-3-16, Varney 4-3-17, Bishop 4-4-12, Trask 2-1-8, Bergeron 0-0-0, Leighton 0-0-0, Berube 0-0-0, Johnson 0-0-0

Story continues below advertisement.

Presque Isle: Guerrette 2-2-15, Ouellette 0-0-0, J Kinney 5-0-10, Tompkins 0-0-0, Hudson 2-2-6, B Kinney 2-5-9, Dumais 1-0-2, Stewart 2-0-4, Cash 1-0-2, Cyr 0-0-0

3-point goals: Guerrette 3, C Hawes 2, Marseille, Varney 2, Trask