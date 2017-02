At Newport, Zach Hartsgrove tallied 22 points as the Warriors upended Hampden Academy.

Josh Smestad had 13 points, six rebounds and six assists for Nokomis while Brad Allen scored 13 points.

Ian McIntyre paced Hampden with 24 points.

Hampden Academy: J. Wolfington 4-0-9, K. Winch 2-0-5, M. Raye 1-1-3, R. Webb 3-0-8, T. Raye 3-0-9, I. McIntyre 11-2-24

Nokomis: Smestad 6-1-13, Baird 3-0-9, Lyford 1-0-2, Perry 1-0-3, Hartsgrove 9-3-22, Erskine 2-0-5, Allen 4-2-13

Hampden 13 23 41 58

Nokomis 18 33 52 67

3-Pt. Goals: Wolfington, Winch, Webb 2, T. Raye 3; Baird 3, Perry, Hartsgrove, Erskine, Allen 3