At Bangor, Lindy Bezgembluk’s three-run double propelled Bangor past Hampden.

Madison Drake, Emma Payne, Megan Conner, Morgan-Carter Moulton and Lexi Cunningham all singled twice for Bangor.

Emily Dysart, Ashley Fitzgerald and Grace Bennett paced Hampden with two singles apiece.

Hampden 030 000 1 — 4 10 5

Bangor 110 412 x — 9 18 2

Hatch, Sicard (4), Bennett (6) and Dysart; Cunningham, Carter Moulton (5) and Kimball