Orono (4-0) 3, George Stevens Acad. (6-2) 1

Singles: Olivia McCormack (O) vs. Lindsay Nevin (GSA) (did not finish), Lindsay Wells (O) def. Lillie Maier 8-1, Tatiana Heggestad (GSA) def. Elise Kenney 8-5; Doubles: Daphne Murphy-Becca Gallandt (O) def. Katie Schewitzer-Courtney Bianco 8-1, Emily Witham-Leah Costello (O) def. Chloe Politte-Zephyr Martin 8-6