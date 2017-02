At Milo, Devin Boone recorded 16 points and 10 rebounds to lead Greenville past Penquis.

Nick Foley added 12 points for the 16-1 Lakers.

Devon Cuthbertson had 11 points for 4-12 Penquis.

Greenville: Mendes 1-1-4, Foley 3-6-12, Bjork 2-5-9, Pratt 1-2-4, DiAngelo 3-0-6, Boone 7-2-16, Caiazzo, N., Bilodeau

Penquis: Valvo 1-1-3, Zambrano, Artus 2-4-9, Preble 4-0-8, Martin, Thomas, Cail, Bailey 0-2-2, Cuthbertson 5-1-11

Greenville 7 18 40 51

Penquis 6 10 21 33

3-point goals: Mendes; Artus