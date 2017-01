At Van Buren, Greater Houlton Christian Academy outscored Van Buren 19-2 in the third quarter to pull away for the victory.

Cole Winslow paced GHCA with 15 points and Will Austin added 14.

Luc Perreault scored 13 points to lead the Crusaders.

GHCA: C. Winslow 5-4-15, Austin 5-0-14, Potter 2-0-4, A. Winslow 1-2-4, J. Grant 2-2-6

Van Buren: L. Perreault 6-0-13, Bacheller 1-0-2, E. Perreault 0-2-2, Soucy 1-0-2

3-pt. goals: Austin 4, C. Winslow, Carmichael; L. Perreault

GHCA 7-12-31-48

Van Buren 7-11-13-19