At Old Town, Bryce Harmon scored 10 points as the Ellsworth Eagles edged Old Town.

Niko Knapp’s 13 points paced the Coyotes.

Ellsworth: Smith 1-0-3, Taplin 1-0-2, Harris 2-0-6, Mahon, Griffin 2-0-5, Harmon 5-0-10, Folmer 2-3-7, Hamilton 1-0-2, Curtis 2-1-5

Old Town: Knapp 5-1-13, Berube 1-0-3, Cyr, Spell 2-0-4, Hoogterp 2-3-6, Doucette 2-0-4, Martinez 1-0-2, Hayes 2-0-4

Story continues below advertisement.

Ellsworth 4 18 29 40

Old Town 12 20 28 37