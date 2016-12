At Madawaska, Jenna Dugal netted 20 points as unbeaten Madawaska (6-0) triumphed.

Desiree Belanger added 13 points for the Owls.

Isabelle Morin and Elise Allen paced 4-1 Easton with nine points apiece.

Easton: Bonner 1-0-3, Leach 2-2-6, Morin 2-5-9, Allen 3-3-9, Lovely 1-0-2, Currier, Gilman, Flewelling

Madawaska: Belanger 5-3-13, Bosse 4-0-8, Nadeau 2-0-4, Thibeault 1-1-3, Dugal 9-2-20, K. Hebert, G. Hebert, Roy, Beaulieu, Morneault, Campbell

Easton 4 14 16 29

Madawaska 18 23 38 48

3-pt. goals: Bonner