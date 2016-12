At Madawaska, Noah Hanscomb tossed in 20 points, hitting six 3-pointers as Easton defeated Madawaska.

Jacob Doody tallied 17 points for the Bears.

Tristan Cyr’s 18 points led Madawaska.

Easton: C. Sotomayor 3-0-9, H. Brown 7-3-17, D. Haney 1-0-2, N. Hanscomb 7-0-20, J. Doody 5-7-17, E. Coy 2-1-5, E. Currier, Kooper Kinney, Keagan Kinney, G. Pangburn, R. West, J. flewelling, C. Mazerolle.

Madawaska: M. Cyr 3-0-6, M. Gendreau 1-0-2, L. Lavoie 2-0-4, T. Cyr 5-5-18, I. Bourgoin 0-1-1, B. Hebert 5-0-10, R. Desjardins 2-2-7, M. Hebert, I. Toussaint, R. Mourneault, Z. Epstein, E. Hebert

Easton: 17 28 56 70

Madawaska: 11 26 35 48

3-pt goals: C. Sotomayor 3, N. Hanscomb 6; T. Cyr 3, R. Desjardins