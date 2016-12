At Van Buren, Taylor Soucy scored 15 points as Van Buren defeated East Grand of Danforth.

Thomas Gilman led the Vikings with nine points while Philip Farley added eight.

East Grand: Gilman 4-1-9, Farley 3-2-8, Oliver 2-1-5, McEwen 0-1-1

Van Buren: Soucy 4-7-15, L. Perrault 4-1-9, E. Perrault 2-1-5, B. Sytulek 1-0-2

East Grand 6 13 18 23

Van Buren 4 16 23 31