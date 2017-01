At Millinocket, Emma Alley tallied 26 points as Stearns rolled to the win.

Mackenzie Carter contributed 12 points for the Minutemen.

Kayli Cunningham had nine points for Dexter.

Dexter 13 19 25 31

Stearns 13 32 48 59

Dexter: Batron 3-0-6, K. Webber 1-0-2, Deering 0-1-1, Peach 1-4-6, A. Webber 3-1-7, Cunningham 2-5-9

Stearns: Farquhar 1-1-3, K. Alley 2-4-8, E. Alley 10-2-26, Carter 5-2-12, Ingersoll 4-2-10.

3-point goals: E. Alley 4