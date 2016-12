At Corinth, Andrew Speed and Caleb Shaw netted 10 points apiece to lead Central past Dexter.

Dylan Gray contributed eight points for the Red Devils.

Brayden Miller led all scorers with 14 points for Dexter.

Dexter: W. Strauch 2-1-6, J. Campbell 1-0-2, C. Perkins 0-1-1, J. Simcock 1-1-4, B. Miller 5-4-14, Z. White 1-0-2

Story continues below advertisement.

Central: A. Speed 5-0-10, C. Shaw 4-1-10, M. Ward 0-3-3, D. Ham, J. Doucette, D. Gray 3-2-8, E. Mailman 1-0-2, J. Byrom

Dexter 15 20 25 29

Central 9 23 28 33