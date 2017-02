At Bucksport, Megan Peach tallied 16 points as Dexter held off Bucksport.

Breanna Coombs paced Bucksport with 13 points.

Dexter: Batron 1-0-2, Webber 0-1-1, Reynolds 1-1-3, Peach 4-2-2-16, A. Webber 1-0-1-5, Cunningham 4-1-9

Bucksport: Jellison 1-0-2, C.Coombs 3-0-6, B. Coombs 3-4-1-13, Erickson 4-0-8, Stevenson 2-0-4, Craig

Dexter 9 22 28 36

Bucksport 13 19 27 33