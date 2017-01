At Bar Harbor, Georgia Candage netted 10 points to lead MDI past Central of Corinth.

Julia Watras and Hannah Chamberlain added nine points apiece for MDI.

Sydney Allen paced Central with 10 points.

Central: Cook 2-0-4, Townsend, R. Smith 1-0-2, S.Allen 4-2-10, E. Campbell 2-0-4, A. Allen 2-0-4, E. Cohen 1-4-6, Overturf, E. Smith 2-0-4

MDI: M.Watras 4-1-9, J. Watras 2-0-4, A. Miller 3-0-6, E. Banks, A. Clarito 1-0-2, M.Good 2-0-4, G. Candage 5-0-10, E. Watras 1-0-2, Swanson, M.Hamor 2-0-4, Chamberlain 3-1-9

3-point goals: Chamberlain 2

Central 11 20 28 34

MDI 16 25 35 50