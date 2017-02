At Bangor, Caleb Shaw tallied 21 points to lead Central of Corinth past John Bapst.

Micah Ward added 11 points and Ethan Mailman 10 for the Red Devils.

Alex Mooney scored 15 points and Darren Hanscom 14 for John Bapst.

Central(12-3): Caron, Speed 1-0-2, Shaw 7-6-21, Ward 4-2-11, Ham, Kelley, Waters, Doucette, 1-2-4, Gray 3-0-8, Mailman 4-1-10, Boyles

John Bapst (4-12): Galinski, Cummings 1-0-3, Hanscom 4-5-14, Higgins, Lakeman 1-0-2, Dube, Mooney 5-2-15, Joyce 0-1-1, Butler 2-0-4, Wardwell 0-1-1, McDonald, Tomah 1-3-5, Z. Lakeman

Central 16 25 40 56

John Bapst 7 19 21 45

3-point goals: Shaw, Ward, Gray 2, Mailman; Cummings, Hanscom, Mooney 3